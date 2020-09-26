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Pais poderão escolher se vão manter alunos em ensino remoto no ES

Segundo o Sinepe, a volta do ensino presencial não é obrigatório para as famílias que não se julgarem seguras nesta pandemia

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2020 às 11:03
Ao contrário do ensino superior, que com o retorno presencial das aulas neste mês de setembro, teve adesão inferior a 10%, na retomada dos ensinos Médio, Fundamental e Infantil em outubro próximo, o sindicato das Escolas Particulares de Ensino no Espírito Santo (Sinepe) acredita que a adesão será muito maior. 
O vice-presidente do Sinepe, Eduardo Costa Gomes, em entrevista neste sábado (26) à rádio CBN Vitória, explicou que cada escola terá autonomia para organizar a forma e a data da retomada dos trabalhos à maneira que julgar mais conveniente e seguro para cada comunidade escolar. Os pais que não se sentirem seguros com a volta presencial poderão escolher dar continuidade ao modelo remoto sem prejuízo ao aluno. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Costa Gomes - 26-09-20

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