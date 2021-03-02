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COVID-19

País poderá ter o dobro de mortes de 2020 em apenas quatro meses

O alerta é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2021 às 11:18
O país pode enfrentrar nos próximos quatro meses o dobro das mortes registradas durante todo o ano de 2020 em virtude da pandemia da Covid-19. O alerta é do secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, em entrevista ao CBN Vitória desta terça-feira (02). Segundo ele, se não houver uma adesão maior da população às medidas de prevenção ao coronavírus, o Brasil pode colapsar neste semestre. E o Espírito Santo não estaria livre disso. De acordo com o secretário, mesmo com a ampliação na oferta de leitos para tratar a doença, o que atualmente faz com que o estado tenha entre 70% e 72% dos leitos ocupados, a falta de adesão da população às medidas de prevenção, como uso de máscara e distânciamento social, pode levar o Espírito Santo a viver momentos dramáticos. Nesio Fernandes também comentou sobre o movimento nacional de secretários de saúde de adoção de medidas mais restritivas e sobre a compra de novas doses de vacina. Acompanhe.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 02-03-21.mp3

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