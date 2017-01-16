Pais podem ser detidos por até 3 anos ao perderem filhos em locais públicos

Em época de férias e verão é importante ficar atento: os pais e responsáveis podem ser autuados pelo crime de abandono de incapaz, em casos de desaparecimentos de menores de idade. Segundo o superintendente de Polícia Especializada do ES, o delegado José Darcy Arruda, os pais podem ser detidos de seis meses a 3 anos, a depender do caso. "Se for caracterizado crime de abandono de incapaz este pai pode ser autuado", explica. Confira as orientações!