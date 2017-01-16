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ENTREVISTA

Pais podem ser detidos por até 3 anos ao perderem filhos em locais públicos

"Se for caracterizado crime de abandono de incapaz este pai pode ser autuado", explica o delegado José Darcy Arruda

Publicado em 16 de Janeiro de 2017 às 10:09

Publicado em 

16 jan 2017 às 10:09
Em época de férias e verão é importante ficar atento: os pais e responsáveis podem ser autuados pelo crime de abandono de incapaz, em casos de desaparecimentos de menores de idade. Segundo o superintendente de Polícia Especializada do ES, o delegado José Darcy Arruda, os pais podem ser detidos de seis meses a 3 anos, a depender do caso. "Se for caracterizado crime de abandono de incapaz este pai pode ser autuado", explica. Confira as orientações!
Entrevista - Patricia Vallim - José Darcy Arruda - 16-01-17

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