Pais podem evitar que jovens entrem em desafios online, diz especialista

O jogo da 'Baleia Azul', que propõe 50 desafios aos adolescentes e sugere o suicídio como última etapa, preocupa pais, alunos e professores no Brasil. Há pelo menos dois casos de morte sob investigação policial, em Mato Grosso e na Paraíba, além de uma tentativa de suicídio, no Rio de Janeiro, que supostamente podem ter relação com o jogo.

O que atualmente está sendo conhecido como "jogo" na verdade é uma sequência de troca de mensagens em redes sociais e tarefas a serem cumpridas. Nas conversas, um grupo de organizadores, chamados "curadores", propõe 50 desafios macabros aos adolescentes. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico e diretor tesoureiro da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) e presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina - APAL -, fala do papel fundamental da família para evitar que crianças e adolescentes sejam envolvidas por essas mensagens. Ouça a conversa íntegra: