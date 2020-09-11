Pais não serão punidos caso escolham manter alunos no ensino remoto

Disponível desde o último sábado (05), a consulta pública sobre retomada de aulas presenciais no Espírito Santo termina na próxima segunda-feira (14). A ação se dá no momento em que o governo do Estado começa a traçar o plano de retorno às atividades presenciais das escolas da rede pública, suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. A consulta visa saber a opinião da população em três eixos - Aspectos Pedagógicos, Aspectos Psicossociais, e Aspectos Sanitários/Administrativos - e está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação. Segundo o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, até o momento já foram encaminhadas 3 mil contribuições da sociedade que poderão ser incorporadas ao plano.