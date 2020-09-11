Pais não serão punidos caso escolham manter alunos no ensino remoto

Disponível desde o último sábado (05), a consulta pública sobre retomada de aulas presenciais no Espírito Santo termina na próxima segunda-feira (14). A ação se dá no momento em que o governo do Estado começa a traçar o plano de retorno às atividades presenciais das escolas da rede pública, suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. A consulta visa saber a opinião da população em três eixos - Aspectos Pedagógicos, Aspectos Psicossociais, e Aspectos Sanitários/Administrativos - e está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação. Segundo o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, até o momento já foram encaminhadas 3 mil contribuições da sociedade que poderão ser incorporadas ao plano.
A partir do dia 14, o governo do ES retira todas as restrições às atividades de nível superior (3º grau, mestrado, doutorado, especialização). Instituições que não quiserem retornar podem continuar com atividades remotas.
O secretário Vitor de Angelo voltou a reafirmar que não existe data de retomada presencial das aulas para alunos dos Ensinos Médio e Fundamental. No entanto, explicou que vem avançando junto ao Ministério Público e a Defensoria Pública o entendimento de que a família que decidir não retornar ao modo presencial não será punida. Ouça a entrevista!
Entrevista - Vitor de Ângelo
CONSULTA PÚBLICA: https://sedu.es.gov.br/plano-de-retorno-as-atividades-presenciais