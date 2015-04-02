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DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO

Pais e especialistas se unem para garantir qualidade de vida a crianças com autismo

No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, o CBN Vitória faz um debate sobre as causas, a confirmação do diagnóstico e as diferentes terapias

Publicado em 02 de Abril de 2015 às 16:39

Publicado em 

02 abr 2015 às 16:39
No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, um debate sobre as causas, a confirmação do diagnóstico e as diferentes terapias. A rádio CBN Vitória reuniu o médico neurologista infantil e doutorando em Autismo Infantil, Thiago Gusmão, e famílias capixabas que se uniram para garantir qualidade de vida para seus filhos. Ouça as histórias de Aretuza Sabino, Marcelo Leal, Poliana Paraguaçu e Amanda Rosa.
Ouça a entrevista em
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr Thiago Gusmão - Aretuza Sabino - Autismo - 02-04-15

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