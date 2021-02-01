Pais devem dar exemplo aos filhos na volta às aulas, diz especialista

Neste 1º de fevereiro, na rede particular, e ao longo do mês, na rede pública de ensino, acontece a retomadas das aulas, nos formatos presencial e híbrido. A pandemia, porém, não acabou, e os pais precisam ficar atentos ao retorno dos filhos ao ambiente escolar e ao convívio com os colegas, sobretudo diante de um cenário que pede medidas de biossegurança como uso das máscaras e distanciamento. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga e psicanalista Bianca Martins, mestre em Saúde Coletiva, destaca que é responsabilidade da família instruir a criança no que pode ou não ser feito no ambiente coletivo. "Pode parecer repetitivo, mas - pasmem - muitas pessoas ainda não sabem ou não querem saber que precisamos manter os cuidados de higiene", aponta. Para ela, 90% do trabalho de orientação precisa ser feito em casa e a escola é só a "cereja do bolo". Ouça!