Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Painel permite medir impacto da pandemia na economia do ES

Ouça entrevista com o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, o economista Antônio Ricardo Freislebem da Rocha

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 ago 2020 às 11:07
Um painel dinâmico e interativo lançado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) permite com que os indicadores e séries históricas com dados sobre a indústria, comércio, serviços e inflação no Espírito Santos sejam acessados de forma online. O painel apresenta uma base de dados sintética de pesquisas mensais já acompanhadas pelo IJSN, tendo como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No painel é possível acompanhar, por exemplo, o impacto da pandemia do novo coronavírus nesses setores da economia capixaba, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (24), o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, economista Antônio Ricardo Freislebem da Rocha. “O comércio foi um setor que sofreu muito com a pandemia, mas tem mostrado uma recuperação rápida, principalmente o segmento de alimentação. Já o setor de serviços, aparentemente, demandará um pouco mais de tempo para se recuperar da pandemia”, explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Antonio Rocha - 24-08-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
O peso do setor atacadista na economia capixaba
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados