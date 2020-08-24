Painel permite medir impacto da pandemia na economia do ES

Um painel dinâmico e interativo lançado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) permite com que os indicadores e séries históricas com dados sobre a indústria, comércio, serviços e inflação no Espírito Santos sejam acessados de forma online. O painel apresenta uma base de dados sintética de pesquisas mensais já acompanhadas pelo IJSN, tendo como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No painel é possível acompanhar, por exemplo, o impacto da pandemia do novo coronavírus nesses setores da economia capixaba, como explica em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (24), o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, economista Antônio Ricardo Freislebem da Rocha. “O comércio foi um setor que sofreu muito com a pandemia, mas tem mostrado uma recuperação rápida, principalmente o segmento de alimentação. Já o setor de serviços, aparentemente, demandará um pouco mais de tempo para se recuperar da pandemia”, explica.