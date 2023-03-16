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Tribunal de Contas

Painel monitora Câmaras municipais que não julgam contas do Executivo

Ouça detalhes na entrevista com a secretária de Controle Externo de Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal do TCES, Simone Velten

Publicado em 16 de Março de 2023 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2023 às 11:41
tribunal do júri
tribunal Crédito: Pixabay
Foi lançado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) a ferramenta "Painel de Julgamento de Contas", onde é possível consultar o histórico, dos anos de 2009 a 2020, de qual foi a decisão do parecer prévio das contas de cada prefeitura do Espírito Santo, e qual foi o resultado do julgamento da Câmara municipal. Quando o julgamento é diverso da opinião do Corte de Contas, é demonstrado por um alerta, que os vereadores não acompanharam o entendimento do Tribunal. Atualmente, consta a informação que 11 das 78 Câmaras Municipais do Espírito Santo não julgam as prestações de contas do prefeito desde 2009. Vale lembrar que o painel de Contas julgadas é dinâmico. A medida que as Câmaras vão atualizando, o painel vai alterando. Em entrevista à CBN Vitória, a a secretária de Controle Externo de Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal do TCES, Simone Velten, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Simone Velten - 16-03-23.mp3
Municípios que não julgam as contas do prefeito desde 2009:
Afonso Cláudio
Alto Rio Novo
Apiacá
Bom Jesus do Norte
Cariacica
Iúna
Pedro Canário
Ponto Belo
Rio Bananal
Rio Novo do Sul
São José do Calçado
[fonte: painel de Julgamento de Contas TCE-ES I Acesso em 15/03/2023]

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