Painel monitora buscas online para prever casos de dengue

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), desenvolveu uma ferramenta para monitorar os casos de dengue no Estado. O painel utiliza pesquisas de usuários da internet feitas no Google para prever o aumento ou diminuição de casos em 49 municípios capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Economia da Ufes e coordenador do projeto, Everlam Montibeler explica como funciona a ferramenta. Ouça a conversa completa!