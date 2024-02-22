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Painel monitora buscas online para prever casos de dengue

Projeto é uma parceria da Ufes com o Governo do Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 11:40

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 fev 2024 às 11:40
Mosquito da Dengue
Mosquito da Dengue Crédito: Freepik
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), desenvolveu uma ferramenta para monitorar os casos de dengue no Estado. O painel utiliza pesquisas de usuários da internet feitas no Google para prever o aumento ou diminuição de casos em 49 municípios capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Economia da Ufes e coordenador do projeto, Everlam Montibeler explica como funciona a ferramenta. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Everlam Montibeler - 22-02-24

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