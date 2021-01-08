Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IJSN

Painel Covid e mapa de risco: entenda como eles foram criados

Durante a pandemia, o Instituto Jones dos Santos Neves foi responsável por auxiliar em várias decisões e por desenvolver mecanismos que facilitam o enfrentamento à covid-19

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 13:38

Publicado em 

08 jan 2021 às 13:38
No último dia 31, o Instituto Jones dos Santos Neves completou 45 anos de existência. Durante a pandemia, o órgão foi responsável por auxiliar em várias decisões e também desenvolver mecanismos que facilitassem o enfrentamento à covid-19. Um deles é o Painel Covid-19 ES. Seu protótipo, feito pelo IJSN em parceria com a Prodest, foi criado em apenas cinco dias. Segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais do instituto, Pablo Lira, os técnicos viraram noite para a elaboração do painel. Ele é o entrevistado desta edição do CBN Vitória, junto do diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira. Acompanhe!
“Vários técnicos viraram noites. Para o primeiro acesso público, o governador fez uma live! De primeira, foram tantos acessos por minuto que o painel, logo no inicio, não aguentou e tivemos que robustecer o sistema para chegar nesse ponto de estabilidade. Hoje é uma das principais ferramentas”, explica Pablo sobre o Painel Covid-19 ES.
Pablo também da detalhes do mapa de risco: “a coordenação é feita através dos bombeiros, que tem a expertise através da gestão de crise. O instituto participa através do comitê de especialistas e foi responsável pela equação para chegarmos na classificação de risco. Traçamos os indicadores de ameaça e indicadores de vulnerabilidade para o mapa”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano
Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados