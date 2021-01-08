Painel Covid e mapa de risco: entenda como eles foram criados

No último dia 31, o Instituto Jones dos Santos Neves completou 45 anos de existência. Durante a pandemia, o órgão foi responsável por auxiliar em várias decisões e também desenvolver mecanismos que facilitassem o enfrentamento à covid-19. Um deles é o Painel Covid-19 ES. Seu protótipo, feito pelo IJSN em parceria com a Prodest, foi criado em apenas cinco dias. Segundo o diretor de Integração e Projetos Especiais do instituto, Pablo Lira, os técnicos viraram noite para a elaboração do painel. Ele é o entrevistado desta edição do CBN Vitória, junto do diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira. Acompanhe!

“Vários técnicos viraram noites. Para o primeiro acesso público, o governador fez uma live! De primeira, foram tantos acessos por minuto que o painel, logo no inicio, não aguentou e tivemos que robustecer o sistema para chegar nesse ponto de estabilidade. Hoje é uma das principais ferramentas”, explica Pablo sobre o Painel Covid-19 ES.