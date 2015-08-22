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CASO ALEXANDRE MARTINS

Pai do juiz Alexandre teme que júri da próxima segunda seja novamente adiado

Em entrevista à rádio CBN Vitória deste sábado (22), o pai do juiz Alexandre clama pela Justiça dos homens e pede que esta história tenha um ponto final

Publicado em 22 de Agosto de 2015 às 14:41

Publicado em 

22 ago 2015 às 14:41
Dois dos três acusados de terem mandado matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em março de 2003, devem ir a juri popular no auditório da Universidade de Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, nesta segunda-feira (24). O coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, sentam no banco dos réus mais de 12 anos após o crime.
Alexandre Martins de Castro conta o que espera... por GazetaOnline
O juiz Alexandre Martins de Castro Filho tinha 32 anos quando foi executado a tiros, no dia 24 de março de 2003. Desde 2002, ele investigava ações do crime organizado no estado e havia denunciado irregularidades no sistema carcerário capixaba. Desde que o crime ocorreu, sete pessoas já foram julgadas e consideradas culpadas pelo crime. Entre elas, executores e intermediários do assassinato.
Entrevista - Advogado Alexandre Martins - 22-08-2015
Em entrevista à rádio CBN Vitória deste sábado (22), o pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, o advogado Alexandre Martins, não descarta a possibilidade de o júri vir novamente a ser adiado, diante do fato de um dos réus, o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, não ter sido intimado a tempo para comparecer ao seu próprio júri. O advogado Alexandre Martins clama pela Justiça dos homens e pede que esta história tenha um ponto final. 

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