Pai do juiz Alexandre teme que júri da próxima segunda seja novamente adiado

Dois dos três acusados de terem mandado matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em março de 2003, devem ir a juri popular no auditório da Universidade de Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, nesta segunda-feira (24). O coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, sentam no banco dos réus mais de 12 anos após o crime.

O juiz Alexandre Martins de Castro Filho tinha 32 anos quando foi executado a tiros, no dia 24 de março de 2003. Desde 2002, ele investigava ações do crime organizado no estado e havia denunciado irregularidades no sistema carcerário capixaba. Desde que o crime ocorreu, sete pessoas já foram julgadas e consideradas culpadas pelo crime. Entre elas, executores e intermediários do assassinato.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Advogado Alexandre Martins - 22-08-2015