Pai de menino 'extraviado' em voo não vê o filho há um mês

O professor universitário Wanderson Romão, de 32 anos, pai do menino que deveria desembarcar em Vitória, depois de pegar um voo da Gol, no Rio de Janeiro, mas que foi parar em Curitiba, disse em entrevista exclusiva à Rádio CBN que não vê o filho há quase um mês.

No último fim de semana, o homem comemoraria o próprio aniversário com o garoto de seis anos. “Eu não consegui ver meu filho ainda. Estou há quase um mês sem ver meu filho. Dar um abraço nele é o que eu mais queria ter feito”, declarou em entrevista ao CBN Cotidiano, na tarde desta segunda-feira (5).