Pai de juiz assassinado afirma estar preparado até para adiamento de julgamento dos réus

O advogado Alexandre Martins de Castro afirmou estar preparado para algum possível adiamento do tribunal do júri marcado para o dia 25 de maio dos acusados de matar o filho dele, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho. O crime ocorreu em frente a uma academia de ginástica, no bairro Itapoã, em Vila Velha. A declaração de Alexandre Martins foi na tarde desta terça-feira (24), no programa CBN Cotidiano, quando o crime completou 12 anos. Em homenagem ao magistrado, crianças desenvolveram projeto, em Vila Velha, sobre impunidade baseado na história de vida de Alexandre Martins Filho. “Da Justiça e dos acusados nada me surpreende e tudo eu espero. Não acredito que os réus possam ser absolvidos. Existem tantas provas que seria impossível de acontecer isso. Agora a possibilidade de eles adiarem este julgamento é possível, já que eles procrastinam isso há muito tempo. No entanto, quero que a sociedade tenha convicção de que em um dado momento eles terão de ser julgados”, afirmou o advogado.
Entrevista - Paulo Rogério - Alexandre Lemos - 24-03-15
O outro lado
Os acusados que vão sentar no banco dos réus, no final de maio, são o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. O terceiro acusado como mandante, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, ainda aguarda a tramitação de recursos junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). As defesas dos três garantem que os clientes não têm ligação alguma com o crime e que os respectivos julgamentos serão determinantes para consolidar essa afirmação. A principal linha de defesa é que Alexandre Martins foi alvo de latrocínio – roubo seguido de morte.