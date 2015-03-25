Pai de juiz assassinado afirma estar preparado até para adiamento de julgamento dos réus

Os acusados que vão sentar no banco dos réus, no final de maio, são o coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira, e o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito, Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. O terceiro acusado como mandante, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, ainda aguarda a tramitação de recursos junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). As defesas dos três garantem que os clientes não têm ligação alguma com o crime e que os respectivos julgamentos serão determinantes para consolidar essa afirmação. A principal linha de defesa é que Alexandre Martins foi alvo de latrocínio – roubo seguido de morte.