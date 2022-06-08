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Segurança

Pagamento por aproximação vira alvo de criminosos: saiba como evitar ser uma vítima

Ouça as orientações do delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jun 2022 às 11:39
Cartão contactless permite compra por aproximação e até sem senha dependendo do valor
Cartão contactless permite compra por aproximação e até sem senha dependendo do valor Crédito: Divulgação/Carrefour
Você costuma fazer pagamentos por aproximação? Cuidado, o método virou alvo de criminosos! A facilidade que só aproximar o cartão ou o celular para pagar trouxe para o dia a dia também a facilidade da aplicação de golpes, já que em muitos casos não há necessidade de digitar a senha. Além de roubarem cartões, criminosos ainda tentam a sorte escondendo maquininhas e se aproximando de pessoas, normalmente em lugares lotados, para tentar fazer operações em cartões desprotegidos. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, explica o que fazer para evitar ser uma vítima. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Brenno Andrade - 08-06-22
Além de guardar bem o cartão e evitar deixá-lo desprotegido, o delegado destaca que é possível bloquear a função quando necessário. Se for a uma rua muito movimentada, por exemplo, desative temporariamente a função de pagamento por aproximação de seu cartão. O processo pode ser feito pelo app do banco, antes mesmo de você sair de casa. 

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