Pagamento por aproximação vira alvo de criminosos: saiba como evitar ser uma vítima

Você costuma fazer pagamentos por aproximação? Cuidado, o método virou alvo de criminosos! A facilidade que só aproximar o cartão ou o celular para pagar trouxe para o dia a dia também a facilidade da aplicação de golpes, já que em muitos casos não há necessidade de digitar a senha. Além de roubarem cartões, criminosos ainda tentam a sorte escondendo maquininhas e se aproximando de pessoas, normalmente em lugares lotados, para tentar fazer operações em cartões desprotegidos. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, explica o que fazer para evitar ser uma vítima. Acompanhe!