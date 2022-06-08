Pagamento por aproximação vira alvo de criminosos: saiba como evitar ser uma vítima

Você costuma fazer pagamentos por aproximação? Cuidado, o método virou alvo de criminosos! A facilidade que só aproximar o cartão ou o celular para pagar trouxe para o dia a dia também a facilidade da aplicação de golpes, já que em muitos casos não há necessidade de digitar a senha. Além de roubarem cartões, criminosos ainda tentam a sorte escondendo maquininhas e se aproximando de pessoas, normalmente em lugares lotados, para tentar fazer operações em cartões desprotegidos. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, explica o que fazer para evitar ser uma vítima. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Brenno Andrade - 08-06-22
Além de guardar bem o cartão e evitar deixá-lo desprotegido, o delegado destaca que é possível bloquear a função quando necessário. Se for a uma rua muito movimentada, por exemplo, desative temporariamente a função de pagamento por aproximação de seu cartão. O processo pode ser feito pelo app do banco, antes mesmo de você sair de casa.