Pagamento por aproximação no cartão: cuidados para não cair em golpes!

Cartão contactless permite compra por aproximação e até sem senha dependendo do valor Crédito: Divulgação/Carrefour

Os pagamentos por aproximação somaram R$ 235,5 bilhões no primeiro semestre de 2022, crescimento de 344,5% sobre o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Foram 4,6 bilhões de transações no período, aumento de 350%. Ainda de acordo com a Abecs, uma em cada quatro transações presenciais com cartões de crédito já é feita por aproximação e a estimativa é de que, até o fim desse ano, metade das transações presenciais seja feita por meio dessa tecnologia. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa), Douglas Vieira, traz orientações sobre como não cair em golpes na hora de usar o cartão. Ouça as explicações completas!

Your browser does not support the audio element. Entrevisra - Fernanda Queiroz - Douglas Vieira - 28-09-22

ORIENTAÇÕES:

- Sempre confira o valor antes de fazer o pagamento: Tenha muita atenção e nunca aproxime seu cartão sem antes conferir os valores. Entre as tentativas de golpe estão a digitação de valores maiores e, ainda, tentativas de não exibir o valor da compra no visor da maquininha, propositalmente quebrado ou com a luz apagada. Nesses casos, se recuse a fazer o pagamento e não se sinta constrangido em questionar os valores.

- Acompanhe as suas compras pelo aplicativo do seu banco: Confira periodicamente suas compras pelo aplicativo. Você não precisa esperar a fatura chegar para isso e, caso identifique qualquer compra não reconhecida, entre em contato imediatamente com o banco para solicitar apuração e bloquear seu cartão. Quanto antes você perceber, melhor.

- Ative as notificações do aplicativo Além de acompanhar sua fatura pelo aplicativo, é interessante que você ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova comprar for realizada. Esse é um mecanismo que te ajuda a identificar, de maneira rápida, a realização de compras suspeitas.