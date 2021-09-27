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3,7 milhões de seguidores

Padre capixaba viraliza na internet com conselhos espirituosos e inusitados

O entrevistado é o padre Patrick Fernandes, capixaba que virou fenômeno nas redes sociais

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 17:54

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

27 set 2021 às 17:54
Padre Patrick Fernandes: com milhões de fãs na web, o capixaba exibe seu dia a dia de missas e hora de lazer nas redes sociais
Padre Patrick Fernandes: com milhões de fãs na web, o capixaba exibe seu dia a dia de missas e hora de lazer nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @padre_patrick
Natural de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa (ES), o padre Patrick Fernandes, de 34 anos, se tornou um fenômeno da internet. No Instagram, viu seu número de seguidores chegar a 3,7 milhões em pouco tempo. No TikTok, o número também está na casa do milhão. "Sincerão", ele leva diariamente conselhos, dicas espirituosas e mensagens de fé, de forma bem-humorada e inusitada. Ouça a entrevista concedida pelo padre ao CBN Cotidiano:
Mário Bonella entrevista o padre Patrick Fernandes - 27/09/2021

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