Padre capixaba viraliza na internet com conselhos espirituosos e inusitados

Padre Patrick Fernandes: com milhões de fãs na web, o capixaba exibe seu dia a dia de missas e hora de lazer nas redes sociais

Natural de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa (ES), o padre Patrick Fernandes, de 34 anos, se tornou um fenômeno da internet. No Instagram, viu seu número de seguidores chegar a 3,7 milhões em pouco tempo. No TikTok, o número também está na casa do milhão. "Sincerão", ele leva diariamente conselhos, dicas espirituosas e mensagens de fé, de forma bem-humorada e inusitada. Ouça a entrevista concedida pelo padre ao CBN Cotidiano: