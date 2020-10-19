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ELEIÇÕES 2020

Pacto com candidatos para ruas de Vitória limpas no dia da eleição

Ouça entrevista com Marcelo Lemos, promotor de Justiça da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, que traz mais detalhes a respeito do assunto

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 out 2020 às 11:19
O assunto em destaque, agora, no CBN Vitória é eleição. A menos de um mês para a realização do primeiro turno do pleito municipal, em 15 de novembro, partidos políticos e candidatos a vereador e prefeitos devem ficar atentos: práticas como a do derrame de "santinhos" no dia das eleições é crime. E é com o objetivo de orientar sobre esse assunto que foi firmado, na última sexta-feira (16), o pacto de cooperação "Cidade Limpa", iniciativa do Ministério Público Eleitoral (MPE) - por meio da Promotoria da 52ª Zona Eleitoral - junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (19), Marcelo Lemos, promotor de Justiça da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, traz mais detalhes a respeito do assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos - 19-10-20
A intenção é, justamente, orientar a todos os candidatos e suas respectivas equipes de campanha sobre a proibição legal de derrame de santinhos e outras formas de propaganda no dia das eleições. Poderá ser realizada a entrega voluntária do material gráfico excedente no dia 14 de novembro de 2019 (sábado) entre 10h e 19h, no Cartório da 52ª Zona Eleitoral de Vitória. O Ministério Público informa que já informou às Associações de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Vitória que esse material excedente poderá ser retirado pelas associações e cooperativas de catadores entre os dias 17 e 20 de novembro, das 13h às 18h, no Cartório da 52ª Zona Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral informa que também desenvolveu a cartilha digital “Cidade Limpa” para alertar quanto aos crimes eleitorais no dia das eleições, difundir a legislação e prevenir a prática de ilícitos. "De forma objetiva, a cartilha traz itens como boca de urna e publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdo na internet no dia das eleições", informa. Confira detalhes da conversa!
>>> O que diz a cartilha:
- DERRAME DE "SANTINHOS" NO DIA DAS ELEIÇÕES É CRIME! 6 meses a 1 ano de detenção e multa de até R$ 15.961,50 I Artigo 87 da resolução TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019
- BOCA DE URNA É CRIME! Assim como o uso de alto-falantes, comício, carreata e arregimentação de eleitor no dia das eleições. 6 meses a 1 ano de detenção e multa
de até R$ 15.961,50 I Artigo 87 da resolução TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019
- VENDER OU COMPRAR VOTO É CRIME! Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto (...) ainda que a oferta não seja aceita. 1 até 4 anos de reclusão e multa I Artigo 299 da lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965
- ENTREGUE O MATERIAL DE CAMPANHA EXCEDENTE PARA RECICLAGEM! Onde: Cartório eleitoral da 52ª zona eleitoral - Av. José Marcia Vivácqua Santos, n. 600,
Jardim Camburi - Vitória. Quando: na véspera das eleições, das 10h às 19h. ATENÇÃO: DERRAME DE SANTINHOS É CRIME E PODE DAR MULTA E DETENÇÃO!
ART 87 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
 

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