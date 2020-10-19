Pacto com candidatos para ruas de Vitória limpas no dia da eleição

O assunto em destaque, agora, no CBN Vitória é eleição. A menos de um mês para a realização do primeiro turno do pleito municipal, em 15 de novembro, partidos políticos e candidatos a vereador e prefeitos devem ficar atentos: práticas como a do derrame de "santinhos" no dia das eleições é crime. E é com o objetivo de orientar sobre esse assunto que foi firmado, na última sexta-feira (16), o pacto de cooperação "Cidade Limpa", iniciativa do Ministério Público Eleitoral (MPE) - por meio da Promotoria da 52ª Zona Eleitoral - junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (19), Marcelo Lemos, promotor de Justiça da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, traz mais detalhes a respeito do assunto.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos - 19-10-20

A intenção é, justamente, orientar a todos os candidatos e suas respectivas equipes de campanha sobre a proibição legal de derrame de santinhos e outras formas de propaganda no dia das eleições. Poderá ser realizada a entrega voluntária do material gráfico excedente no dia 14 de novembro de 2019 (sábado) entre 10h e 19h, no Cartório da 52ª Zona Eleitoral de Vitória. O Ministério Público informa que já informou às Associações de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Vitória que esse material excedente poderá ser retirado pelas associações e cooperativas de catadores entre os dias 17 e 20 de novembro, das 13h às 18h, no Cartório da 52ª Zona Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral informa que também desenvolveu a cartilha digital “Cidade Limpa” para alertar quanto aos crimes eleitorais no dia das eleições, difundir a legislação e prevenir a prática de ilícitos. "De forma objetiva, a cartilha traz itens como boca de urna e publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdo na internet no dia das eleições", informa. Confira detalhes da conversa!

>>> O que diz a cartilha:

- DERRAME DE "SANTINHOS" NO DIA DAS ELEIÇÕES É CRIME! 6 meses a 1 ano de detenção e multa de até R$ 15.961,50 I Artigo 87 da resolução TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019

- BOCA DE URNA É CRIME! Assim como o uso de alto-falantes, comício, carreata e arregimentação de eleitor no dia das eleições. 6 meses a 1 ano de detenção e multa

de até R$ 15.961,50 I Artigo 87 da resolução TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019

- VENDER OU COMPRAR VOTO É CRIME! Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto (...) ainda que a oferta não seja aceita. 1 até 4 anos de reclusão e multa I Artigo 299 da lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965

- ENTREGUE O MATERIAL DE CAMPANHA EXCEDENTE PARA RECICLAGEM! Onde: Cartório eleitoral da 52ª zona eleitoral - Av. José Marcia Vivácqua Santos, n. 600,

Jardim Camburi - Vitória. Quando: na véspera das eleições, das 10h às 19h. ATENÇÃO: DERRAME DE SANTINHOS É CRIME E PODE DAR MULTA E DETENÇÃO!