Pacotes de viagens: o que fazer para não cair em golpes e evitar problemas

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Em meio à polêmica de reclamações de clientes nas redes sociais, João Ricardo Mendes, CEO e fundador da Hurb, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (24). O anúncio foi feito após a divulgação de vídeos do empresário ameaçando e expondo dados de clientes. A agência de viagens online Hurb, antigo Hotel Urbano, passa por uma crise sem precedentes. Nas últimas semanas, alguns hotéis e pousadas suspenderam reservas de hospedagens feitas pela plataforma após atrasos ou falta de pagamentos por parte da Hurb. Mas você sabe o que fazer caso tenha algum problema após a compra de um pacote de viagem e o não cumprimento por parte da empresa? Em entrevista á Rádio CBN Vitória, o advogado e diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Britto, fala sobre o assunto.

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O Procon-ES informou que foram registradas 22 reclamações contra a empresa neste ano. Orientou ainda que, o consumidor que tiver problemas com a prestação de serviço, deverá, primeiramente, procurar os canais de atendimento da empresa e tentar uma solução para o caso. Se não conseguir solucionar a demanda diretamente com a empresa, poderá o consumidor formalizar uma reclamação no Procon do seu município ou no Procon Estadual para que a empresa seja notificada. As reclamações podem ser registradas pessoalmente, mediante agendamento pelo site agenda.es.gov.br ou pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site procon.es.gov.br

O que diz o Hurb

O Hurb vem conduzindo de forma individualizada um diálogo com cada parceiro de rede hoteleira que fez algum tipo de reclamação, independente da sua natureza. Por questões legais, detalhes específicos não podem ser abertos. Fora o acima citado, os viajantes impactados, aqueles que tiveram suas reservas canceladas pelos parceiros, o Hurb esclarece que a empresa conta com um setor de atendimento ao cliente que opera 24/7, com colaboradores prontos para sanar todas as dúvidas ou ajudar com qualquer imprevisto. No chatbot, por exemplo, o cliente que está em viagem e precisa de algum suporte da empresa consegue se direcionar a uma equipe especializada através das opções apresentadas na conversa iniciada, que vai priorizar o caso para atendê-lo da melhor forma possível.

Por fim, para se ter uma dimensão do alto volume das operações do Hurb, mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) produtos e serviços foram operados pela OTA em 2022. No mesmo ano, a companhia foi responsável pelo embarque de viajantes para 272 destinos, número 20% maior em relação a 2021. Em 2023, a companhia já operou mais de 435.000 viajantes até a data de hoje.

Como acima mencionado, esses números atestam a capacidade do Hurb de operar em alta escala, bem como demonstram o comprometimento da empresa com os seus clientes, mesmo que, globalmente, o setor de turismo ainda não tenha se recuperado totalmente dos efeitos da pandemia de coronavírus.