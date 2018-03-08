Pacote de leis protetivas às mulheres é aprovado no Congresso

Em meio às discussões sobre o Dia Internacional da Mulher, matérias relacionadas às mulheres foram aprovadas no Senado na última quarta-feira (7). Duas delas já haviam sido apreciadas pelos deputados e seguem agora para a sanção presidencial de Michel Temer. A terceira matéria, no entanto, ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados para que vire lei.

Entre os que estão prontos para virar lei, está o projeto que torna crime o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A segunda matéria que já passou pela Câmara e que agora só depende da assinatura do presidente é a que obriga a Polícia Federal a investigar conteúdos misóginos (que expressam repulsa ou aversão às mulheres) publicados na internet.

O terceiro projeto de lei aprovado no Senado Federal nesta quarta-feira – mas que ainda não está pronto para ser sancionado pelo presidente, pois precisa passar pelo crivo da Câmara dos deputados – é o que busca combater a exposição pública da intimidade sexual das mulheres. Ou seja, aquele projeto que criminaliza o chamado 'pornô de vingança'.

Nesta edição do CBN Cotidiano, a Vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES), Simone Silveira, detalha as medidas aprovadas e comenta a sua importância.