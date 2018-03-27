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OPERAÇÃO LAMA CIRÚRGICA

Pacientes vítimas de médicos presos em operação devem procurar a polícia

Mas é preciso estar acompanhado de um laudo médico, alerta o sub-secretário de Inteligência da Sesp

Publicado em 27 de Março de 2018 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2018 às 11:57
A secretaria de Estado da Segurança Pública está orientando a pacientes que fizeram cirurgias com os médicos presos durante a Operação Lama Cirúrgica, que procurem a Polícia para informar se tiveram problemas decorrentes dos procedimentos, inclusive perda de movimento de membros. A Polícia, entretanto, diz que ainda não é possível comprovar que os danos foram causados pela reutilização dos materiais. Em entrevista à CBN Vitória, o sub-secretário de Inteligência da Sesp, José Monteiro Júnior, no entanto reforça que é preciso um laudo médico para complementar a denúncia. 
Nesta segunda-feira (26), o ortopedista Nilo Lemos Neto foi preso em uma nova fase da operação Lama Cirúrgica, que investiga o reuso de material cirúrgico em hospitais privados do Espírito Santo. Ele é acusado de reutilizar objetos que deveriam ser descartados em cirurgias ortopédicas.
Nilo é o terceiro médico preso na operação. Em fevereiro, os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cássia Alves Júnior foram parar na cadeia. Rodrigo é apontado como um dos sócios da Golden Hospitalar, empresa que segundo as investigações revendia o material.
Hospitais e planos de saúde, que compravam os equipamentos reutilizados, são tratados até então como vítimas do esquema criminoso. Já Marcos teria recebido altos valores para realizar as cirurgias com o material reutilizado de forma irregular.
Os empresários Marcos Roberto Khroling Stein e Gustavo Deriz Chagas, donos da Golden presos na primeira fase da Operação Lama Cirúrgica, foram libertados na noite da última quinta-feira (22). Em sua decisão, a juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da Quarta Vara Criminal da Serra, relata que a prisão preventiva, ocorrida em 16 de janeiro deste ano, estava sendo revogada porque os investigados colaboraram com a investigação.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. José Monteiro Júnior - 27-03-18

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