Pacientes vítimas de médicos presos em operação devem procurar a polícia

A secretaria de Estado da Segurança Pública está orientando a pacientes que fizeram cirurgias com os médicos presos durante a Operação Lama Cirúrgica, que procurem a Polícia para informar se tiveram problemas decorrentes dos procedimentos, inclusive perda de movimento de membros. A Polícia, entretanto, diz que ainda não é possível comprovar que os danos foram causados pela reutilização dos materiais. Em entrevista à CBN Vitória, o sub-secretário de Inteligência da Sesp, José Monteiro Júnior, no entanto reforça que é preciso um laudo médico para complementar a denúncia.

Nesta segunda-feira (26), o ortopedista Nilo Lemos Neto foi preso em uma nova fase da operação Lama Cirúrgica, que investiga o reuso de material cirúrgico em hospitais privados do Espírito Santo. Ele é acusado de reutilizar objetos que deveriam ser descartados em cirurgias ortopédicas.

Nilo é o terceiro médico preso na operação. Em fevereiro, os ortopedistas Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cássia Alves Júnior foram parar na cadeia. Rodrigo é apontado como um dos sócios da Golden Hospitalar, empresa que segundo as investigações revendia o material.

Hospitais e planos de saúde, que compravam os equipamentos reutilizados, são tratados até então como vítimas do esquema criminoso. Já Marcos teria recebido altos valores para realizar as cirurgias com o material reutilizado de forma irregular.

Os empresários Marcos Roberto Khroling Stein e Gustavo Deriz Chagas, donos da Golden presos na primeira fase da Operação Lama Cirúrgica, foram libertados na noite da última quinta-feira (22). Em sua decisão, a juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da Quarta Vara Criminal da Serra, relata que a prisão preventiva, ocorrida em 16 de janeiro deste ano, estava sendo revogada porque os investigados colaboraram com a investigação.