Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde no ES; entenda

Agora tem Especialistas: pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde no ES Crédito: Ministério da Saúde

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) começaram a ser atendidos em hospitais de planos de saúde no Espírito Santo. A iniciativa é parte do programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, cujo objetivo é ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias e reduzir filas na rede pública. Na última semana, no município da Serra, o Vitória Apart Hospital S/A, do Athena Saúde, iniciou os atendimentos cirúrgicos em pacientes do SUS. Segundo informações do Ministério da Saúde, sete pacientes realizaram cirurgias de colecistectomia (retirada de vesícula biliar), essencial para retomar a qualidade de vida ao acabar com as dores contínuas que o quadro de saúde provoca. Por ano, informa o Ministério, serão realizados 3,4 mil procedimentos de média e alta complexidade em diversas áreas, totalizando R$ 11,2 milhões em mais atendimento para o SUS.



"Além de cirurgia geral, o hospital vai oferecer 288 intervenções cirúrgicas por mês em diversas áreas, como otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cardiologia, urologia, ortopedia e traumatologia. Os beneficiados são encaminhados à instituição pelas secretarias municipal e estadual de Saúde, que gerenciam a espera local no SUS. Além do Vitoria Apart Hospital, o estado capixaba também contará com o reforço do Hospital São Bernardo, instituição privada também do grupo Athena Saúde, que em breve deve começar os atendimentos", explica o Ministério.

Ainda, de acordo com a pasta, como contrapartida aos atendimentos prestados, o Vitória Apart Hospital e todos que já estão atendendo pelo programa receberão créditos financeiros para pagamento de tributos federais vencidos ou a vencer. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!