Pacientes de Manaus inspiram cuidados em UTI no isolamento no ES

Na noite desta quinta-feira (21) e na madrugada desta sexta-feira (22), 36 pacientes infectados pelo novo coronavírus foram transferidos do Amazonas para continuar seu tratamento em território capixaba, por conta do colapso do sistema de saúde amazonense. Ao chegar no Estado, em avião da Força Aérea Brasileira, eles foram transferidos para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, referência no tratamento da covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, explicou que os pacientes estão em um bloco isolado do hospital - sendo que 29 estão em UTI's e 9 em leitos de enfermaria - e inspiram cuidados específicos de tratamento. Ouça a entrevista completa: