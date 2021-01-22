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36 TRANSFERIDOS PARA O ES

Pacientes de Manaus inspiram cuidados em UTI no isolamento no ES

O entrevistado é o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:12

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:12
Pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus chegam ao Espírito Santo para receber tratamento Crédito: Fernando Madeira
Na noite desta quinta-feira (21) e na madrugada desta sexta-feira (22), 36 pacientes infectados pelo novo coronavírus foram transferidos do Amazonas para continuar seu tratamento em território capixaba, por conta do colapso do sistema de saúde amazonense. Ao chegar no Estado, em avião da Força Aérea Brasileira, eles foram transferidos para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, referência no tratamento da covid-19. Em entrevista à CBN Vitória,  o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, explicou que os pacientes estão em um bloco isolado do hospital - sendo que 29 estão em UTI's e 9 em leitos de enfermaria - e inspiram cuidados específicos de tratamento. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Gleikson Barbosa - 22-01-21.mp3

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