Paciente da Serra com suspeita de coronavírus segue internado

Um homem de 54 anos que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália deu entrada na noite desta terça-feira (25) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, com suspeita de coronavírus.

A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que se trata do primeiro caso suspeito da doença no Espírito Santo. O paciente foi encaminhado da Upa para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza.

Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (26), o subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, relatou que o paciente procurou pelo atendimento acompanhando da esposa e relatou ter vindo da Itália. Além dos sintomas, a informação da viagem a um país onde há casos da doença, segundo Lugão, fez toda a diferença para que o atendimento médico fosse direcionado para um possível caso de coronavírus e o paciente levado ao isolamento.

Segundo notificação emitida pela Sesa, o paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Desde a última segunda-feira, a Itália foi incluída na lista de países em risco de transmissão do novo coronavírus do Ministério da Saúde. Com isso, o país passou a seguir um novo protocolo: serão considerados suspeitos da doença pessoas que estiveram nestes locais e que apresentam sintomas da doença, como febre e tosse. A Itália é considerada o epicentro dos casos de coronavírus na Europa.

O quadro de saúde do paciente é estável nesta quarta-feira (26), segundo informações da secretaria Estadual de Saúde.