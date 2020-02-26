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CORONAVÍRUS

Paciente da Serra com suspeita de coronavírus segue internado

Ouça entrevista com o subsecretário de Saúde da Serra

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2020 às 11:48
Um homem de 54 anos que chegou ao Espírito Santo após viagem à Itália deu entrada na noite desta terça-feira (25) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, com suspeita de coronavírus. 
A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que se trata do primeiro caso suspeito da doença no Espírito Santo. O paciente foi encaminhado da Upa para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência no atendimento a casos infecciosos dessa natureza.
Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (26), o subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, relatou que o paciente procurou pelo atendimento acompanhando da esposa e relatou ter vindo da Itália. Além dos sintomas, a informação da viagem a um país onde há casos da doença, segundo Lugão, fez toda a diferença para que o atendimento médico fosse direcionado para um possível caso de coronavírus e o paciente levado ao isolamento.  
Segundo notificação emitida pela Sesa, o paciente chegou recentemente ao Espírito Santo após viagem à Itália, apresentando febre e outros sintomas respiratórios. Desde a última segunda-feira, a Itália foi incluída na lista de países em risco de transmissão do novo coronavírus do Ministério da Saúde. Com isso, o país passou a seguir um novo protocolo: serão considerados suspeitos da doença pessoas que estiveram nestes locais e que apresentam sintomas da doença, como febre e tosse. A Itália é considerada o epicentro dos casos de coronavírus na Europa.
O quadro de saúde do paciente é estável nesta quarta-feira (26), segundo informações da secretaria Estadual de Saúde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aldo Lugão - 26-02-20

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