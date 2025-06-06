Paciente com Mpox no ES foi contaminado no show da Lady Gaga no Rio

Alerta de saúde no Espírito Santo. Neste ano o Estado já tem cinco casos confirmados de Mpox, além de 14 que estão em investigação. A Mpox é uma zoonose conhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1970, quando se observou a ocorrência de casos esporádicos relacionados a viagens realizadas nas regiões endêmicas de floresta, no Centro-Oeste da África. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a Mpox é uma doença viral que pode ser transmitida por contato direto com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias ou objetos contaminados.

Os principais sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, aumento de gânglios (ínguas) e erupções cutâneas, como bolhas, feridas e lesões em mucosas. Após a manifestação de sintomas como erupções na pele, o período em que as crostas desaparecem, a pessoa doente deixa de transmitir o vírus a outras pessoas. As erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas às vezes, podem aparecer antes da febre. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, destacou as formas de contaminação da doença e alertou para um episódio: um dos infectados pela doença no Espírito Santo pode ter se contaminado no show da Lady Gaga, ocorrido em maio deste ano no Rio de Janeiro. Orlei Cardoso também aproveitou para detalhar a situação da gripe: de janeiro a junho deste ano, 37 pessoas já perderam a vida por conta da influenza.