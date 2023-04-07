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Saúde

Ozempic: entidades médicas alertam sobre uso do remédio para emagrecer

A médica endocrinologista Flávia Tessarolo explica

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 11:08

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 abr 2023 às 11:08
A droga é aplicada com a ajuda de uma
A droga é aplicada com a ajuda de uma "caneta" Crédito: Shutterstock
Relatos de uso da semaglutida para o tratamento da obesidade e para emagrecimento – com ou sem orientação médica, inclusive por celebridades – vêm se multiplicando nas redes sociais. Preocupadas com a disseminação do tratamento não previsto em bula, a Abeso (Associação Brasileira para o estudo da Obesidade) e a SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) publicaram uma nota conjunta sobre o uso do fármaco nos últimos dias como "orientações à população". Também são cada vez mais comuns relatos de dificuldades de pacientes que utilizam o medicamento Ozempic, nome comercial do remédio que tem como princípio ativo a semaglutida, para o tratamento de diabete tipo 2 não controlada, para encontrar o remédio nas farmácias brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória, a médica endocrinologista Flávia Tessarolo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - Dra FLAVIA TESSAROLO - 19.03s - 07-04-23.mp3

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