Ozempic: entidades médicas alertam sobre uso do remédio para emagrecer

Relatos de uso da semaglutida para o tratamento da obesidade e para emagrecimento – com ou sem orientação médica, inclusive por celebridades – vêm se multiplicando nas redes sociais. Preocupadas com a disseminação do tratamento não previsto em bula, a Abeso (Associação Brasileira para o estudo da Obesidade) e a SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) publicaram uma nota conjunta sobre o uso do fármaco nos últimos dias como "orientações à população". Também são cada vez mais comuns relatos de dificuldades de pacientes que utilizam o medicamento Ozempic, nome comercial do remédio que tem como princípio ativo a semaglutida, para o tratamento de diabete tipo 2 não controlada, para encontrar o remédio nas farmácias brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória, a médica endocrinologista Flávia Tessarolo fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!