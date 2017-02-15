Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos investiga a participação de grupos de extermínio e milícias no Estado

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos investiga a participação de grupos de extermínio e milícias em homicídios, saques e ataques ônibus ocorridos no Espírito Santo. Segundo a Ouvidora Nacional, Irina Bacci, muitas são as informações que estão sendo enviadas por pessoas que integram a rede nacional de Direitos Humanos. Entre elas de pessoas encapuzadas agindo de uma forma muito semelhante em situações diferentes. Também chegam denúncias de policiais militares que se queixam de serem vítimas de pressão e de até cerceamento da liberdade.