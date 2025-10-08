Outubro Rosa: por que mulheres ainda tem medo de falar sobre  câncer de mama?

Apesar dos avanços nas campanhas de conscientização, o câncer de mama ainda é um tópico sensível para muitas mulheres. Além do diagnóstico precoce ou do tratamento, um dos maiores desafios contra a doença é a resistência cultural que impede muitas mulheres de procurarem ajuda a tempo.

Ainda hoje, mulheres chegam aos consultórios com feridas abertas, escondendo o problema por vergonha de falar sobre o próprio corpo ou por receio da reação da família. Em entrevista à CBN Vitória, o cirurgião oncológico e diretor clínico do Hospital Santa Rita, Luiz Augusto Fagundes fala dos mitos que ainda cercam o câncer de mama. Ouça a conversa completa!