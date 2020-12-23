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entenda a DESESTATIZAÇÃO

Outorga mínima para Codesa gira em torno de R$ 500 milhões

Quem detalha o processo é o secretário Nacional de Portos, Diogo Piloni, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:43
Navio no Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
No último dia 17 de dezembro foi aprovado, por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a abertura da consulta pública sobre os estudos do projeto de desestatização dos portos de Vitória e Barra do Riacho, administrados pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).
As audiências serão virtuais e os documentos estarão disponíveis para consulta e contribuições no site da Antaq, por 45 dias, a partir do dia 28 de dezembro. A audiência pública presencial será agendada futuramente. O projeto é o primeiro de desestatização de portos públicos implantando no Brasil. A ideia é transferir para a iniciativa privada, que já atua na operação portuária, a gestão das infraestruturas e áreas públicas, trazendo melhorias operacionais e na qualidade dos serviços prestados, além de maior agilidade e capacidade de realizar os investimentos necessários.
Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (23), Diogo Piloni, secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, traz mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Diogo Piloni - 23-12-20
Ele explica que os estudos apontam que a desestatização da Codesa pode ter uma outorga mínima em torno de R$ 500 milhões, mas que os investimentos que serão direcionados ao condomínio portuário podem passar de R$ 1 bilhão. 

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