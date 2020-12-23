Outorga mínima para Codesa gira em torno de R$ 500 milhões

Navio no Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

No último dia 17 de dezembro foi aprovado, por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a abertura da consulta pública sobre os estudos do projeto de desestatização dos portos de Vitória e Barra do Riacho, administrados pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).

As audiências serão virtuais e os documentos estarão disponíveis para consulta e contribuições no site da Antaq, por 45 dias, a partir do dia 28 de dezembro. A audiência pública presencial será agendada futuramente. O projeto é o primeiro de desestatização de portos públicos implantando no Brasil. A ideia é transferir para a iniciativa privada, que já atua na operação portuária, a gestão das infraestruturas e áreas públicas, trazendo melhorias operacionais e na qualidade dos serviços prestados, além de maior agilidade e capacidade de realizar os investimentos necessários.

Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (23), Diogo Piloni, secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, traz mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Diogo Piloni - 23-12-20