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TEMPO E TEMPERATURA

Outono começa nesta quarta-feira com risco de temporais

O alerta é do instituto Climatempo

Publicado em 20 de Março de 2019 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2019 às 11:52
O outono começa oficialmente às 18h58 (hora de Brasília) nesta quarta-feira (20) e termina em 21 de junho. A estação começa com influência do fenônemo El Niño, mas de fraca intensidade. Na região Sudeste, de forma geral, o outono terá menos frio do que poderia ter. A primeira onda de frio com força para realmente derrubar a temperatura deve ser na primeira quinzena de maio. Mas os temporais não estão descartados e já previstos para as próximas horas, como explica em entrevista à CBN Vitória a coordenadora de Comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Angela Ruiz - 20-03-19

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