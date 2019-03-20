Outono começa nesta quarta-feira com risco de temporais

O outono começa oficialmente às 18h58 (hora de Brasília) nesta quarta-feira (20) e termina em 21 de junho. A estação começa com influência do fenônemo El Niño, mas de fraca intensidade. Na região Sudeste, de forma geral, o outono terá menos frio do que poderia ter. A primeira onda de frio com força para realmente derrubar a temperatura deve ser na primeira quinzena de maio. Mas os temporais não estão descartados e já previstos para as próximas horas, como explica em entrevista à CBN Vitória a coordenadora de Comunicação do Instituto Climatempo, Angela Ruiz.