Ouça sabatina com os candidatos Weverson Meireles e Pablo Muribeca

A Serra é única cidade do Espírito Santo em que a disputa pelo comando do Executivo municipal só será decidida no segundo turno de votação, marcado para o dia 27 de outubro. Estão no páreo Weverson Meireles (PDT), ex-secretário de Estado de Turismo, e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), primeiro e segundo colocados no primeiro turno, respectivamente. No primeiro turno, Weverson Meireles recebeu o apoio de 96.995 eleitores (39,66%), e Pablo Muribeca teve 61.649 mil votos (25,21%). Nesta edição do CBN Vitória, os candidatos participam de uma última sabatina e detalham suas propostas para a cidade.