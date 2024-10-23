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Segundo Turno na Serra

Ouça sabatina com os candidatos Weverson Meireles e Pablo Muribeca

Mais uma oportunidade para o eleitor acompanhar as propostas e escolher quem irá comandar o maior município do ES

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 11:38

Publicado em 

23 out 2024 às 11:38
Weverson ou Muribeca? Para quem vai apoio de derrotados na Serra
Weverson ou Muribeca?  Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
A Serra é única cidade do Espírito Santo em que a disputa pelo comando do Executivo municipal só será decidida no segundo turno de votação, marcado para o dia 27 de outubro. Estão no páreo Weverson Meireles (PDT), ex-secretário de Estado de Turismo, e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), primeiro e segundo colocados no primeiro turno, respectivamente. No primeiro turno, Weverson Meireles recebeu o apoio de 96.995 eleitores (39,66%), e Pablo Muribeca teve 61.649 mil votos (25,21%). Nesta edição do CBN Vitória, os candidatos participam de uma última sabatina e detalham suas propostas para a cidade. 
Weverson Meireles
CBN - SABATINA - WEVERSON MEIRELES (PDT) - 23-10-24.mp3
Pablo Muribeca
CBN - SABATINA - PABLO MURIBECA (REPUBLICANOS) - 23-10-24.mp3

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