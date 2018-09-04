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Oscar Motomura: lições de liderança e empreendedorismo

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 19:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 set 2018 às 19:29
Liderança em meio a um cenário, ainda, de fragilidade econômica e política. Como lidar com essa equação? Por onde estão os verdadeiros líderes do País? Oscar Motomura, fundador e principal executivo da Amana-Key, instituição especializada do mundo na área de gestão, é referência no que diz respeito ao tema de gestão. Ele fundou a instituição Amana-Key - um centro de excelência em gestão de alcance mundial com núcleo em São Paulo - e já fez a diferença na trajetória de executivos de todo o Brasil - e está em Vitória nesta terça-feira (04) para falar do assunto. Para ele, o que faz o diferencial na construção de um bom líder é o modo no qual ele enxerga em que está situado sua empresa. A sua defesa é de que é necessário pensar no País e na construção de uma empresa que possa pensar em como é possível vislumbrar o bem-estar comum. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele traz as orientações sobre o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Oscar Motomura - 04-09-18

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