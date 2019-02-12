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CONTA DE ENERGIA

Os vilões da conta de luz: de ar condicionado ao secador de cabelo

Acompanhe as dicas do engenheiro eletricista e professor universitário, Gilberto Costa Drumond Sousa em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 12:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 fev 2019 às 12:20
Você tem percebido que sua conta de energia elétrica está mais cara? Nas últimas semanas, diversos ouvintes têm se queixado de um aumento exponencial na fatura. Enquanto os órgãos de defesa do consumidor apuram as causas para o aumento no número de reclamações, em entrevista à CBN Vitória o engenheiro eletricista e professor universitário, Gilberto Costa Drumond Sousa, esclarece as principais dúvidas sobre o consumo. Você sabe quem são os vilões da conta? A lista vai de ar condicionado até a secador de cabelo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilberto Costa Drumond Sousa - 12-02-19

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