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Gastronomia

Os segredos do hambúrguer perfeito: ingredientes de boa qualidade

O cozinheiro André Rosalém fala sobre a relação do público com o sanduíche e os segredos que levam à perfeição

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2022 às 10:42
Hambúrguer
Hambúrguer Crédito: Pixabay
 28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Diferentes versões da combinação de pão, carne, queijo, molho e acompanhamentos dão o tom do queridinho dos brasileiros. Mas o que faz o prato, afinal, fazer tanto sucesso? Em entrevista à CBN Vitória, o cozinheiro André Rosalém, especialista em hambúrguer, fala sobre a relação do público com o sanduíche e os segredos que levam à perfeição. Ele, apaixonado por gastronomia, tem um restaurante com cardápios exclusivos de hambúrguer em Ibiraçu, no Norte do Estado, e estuda sobre o prato desde 2016. Ouça!
Entrevista Fernanda Queiroz - André Rosalem - 28-05-22

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