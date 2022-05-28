Os segredos do hambúrguer perfeito: ingredientes de boa qualidade

28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Diferentes versões da combinação de pão, carne, queijo, molho e acompanhamentos dão o tom do queridinho dos brasileiros. Mas o que faz o prato, afinal, fazer tanto sucesso? Em entrevista à CBN Vitória, o cozinheiro André Rosalém, especialista em hambúrguer, fala sobre a relação do público com o sanduíche e os segredos que levam à perfeição. Ele, apaixonado por gastronomia, tem um restaurante com cardápios exclusivos de hambúrguer em Ibiraçu, no Norte do Estado, e estuda sobre o prato desde 2016. Ouça!