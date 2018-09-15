Os segredos da cachaça capixaba

Nesta semana foi recordado o Dia Nacional da Cachaça. Uma das bebidas mais tradicionais do Brasil e do Espírito Santo e consumida em botecos e restaurantes e até mesmo dentro de casa. A versatilidade da bebida vem da qualidade de sua matéria-prima, a cana-de-açúcar e também na capacidade de se adaptar e conservar em diferentes tipos de madeira e proporciona que ela possua diferentes aromas e gostos.