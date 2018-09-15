Os segredos da cachaça capixaba

Nesta semana foi recordado o Dia Nacional da Cachaça. Uma das bebidas mais tradicionais do Brasil e do Espírito Santo e consumida em botecos e restaurantes e até mesmo dentro de casa. A versatilidade da bebida vem da qualidade de sua matéria-prima, a cana-de-açúcar e também na capacidade de se adaptar e conservar em diferentes tipos de madeira e proporciona que ela possua diferentes aromas e gostos.
Em fevereiro, a cachaça capixaba Princesa Isabel Aquarela, fabricada no município de Linhares, norte do Estado, garantiu o primeiro lugar na linha branca do produto, no 3º Ranking da Cúpula da Cachaça, que elegeu as 50 melhores do Brasil, publicado no jornal Estadão, de São Paulo. Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o médico, mestre alambiqueiro e proprietário da cachaça Princesa Isabel, Adão Cellia, dono da melhor pinga do Brasil.
Entrevista - John Gomes - Adão Cellia - 15-09-18.mp3