Os riscos do consumo da noz-da-índia para a saúde

Após consumir noz-da-índia e ficar internada vários dias, uma mulher de 46 anos morreu na última quarta-feira (25), no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Segundo a assessoria de imprensa do Hucam, a paciente deu entrada no pronto-socorro no dia 14 de janeiro, com um quadro de dores fortes abdominais, vômitos, diarreia e um pouco de febre.

No dia 16, a paciente foi levada para a UTI, onde o quadro evoluiu, com insuficiência renal e alteração de pressão (chamado de choque). De acordo com a coordenadora da UTI, a paciente chegou com um quadro suspeito de intoxicação e, segundo relataram os familiares, ela fazia o uso abusivo do produto noz-da-índia, cuja comercialização é proibida no Brasil, mas facilmente encontrado no comércio.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o coordenador do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen), Nixon Sesse, explica os riscos do consumo desse tipo de produto, pois as pessoas acreditam que esse consumo vai ajudar num emagrecimento rápido, mas acaba comprometendo a saúde. "Muitas vezes, quem consome acaba tendo dores abdominais e outros sintomas, mas acreditam que faz parte do efeito, sendo que eram sinais de problema". Ouça: