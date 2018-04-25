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Os riscos do colar de âmbar para as crianças 

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 20:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 abr 2018 às 20:31
As crianças pequenas geralmente sentem muitas dores quando os dentes começam a nascer. Para tentar aliviar essas dores, o colar de âmbar tem sido utilizado por pais porque em contato com a pele dos bebês, as pedras se aquecem e liberam quantidades minúsculas do ácido succínico no corpo, ajudando na fase de dentição, aparecem os desconfortos como o inchaço da gengiva e a febre.
O presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, Dr. José Carlos Imparato, é contrário a utilização do colar, não reconhecendo o benefício e afirma que cientificamente também não há nenhuma prova. Outro ponto crucial sobre o colar é que crianças muito pequenas com colares podem se sufocar e isso é outra preocupação. Confira mais detalhes em uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, Dr. José Carlos Imparato.
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Carlos - 25-04-18.mp3

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