Os riscos do colar de âmbar para as crianças 

As crianças pequenas geralmente sentem muitas dores quando os dentes começam a nascer. Para tentar aliviar essas dores, o colar de âmbar tem sido utilizado por pais porque em contato com a pele dos bebês, as pedras se aquecem e liberam quantidades minúsculas do ácido succínico no corpo, ajudando na fase de dentição, aparecem os desconfortos como o inchaço da gengiva e a febre.

O presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, Dr. José Carlos Imparato, é contrário a utilização do colar, não reconhecendo o benefício e afirma que cientificamente também não há nenhuma prova. Outro ponto crucial sobre o colar é que crianças muito pequenas com colares podem se sufocar e isso é outra preocupação. Confira mais detalhes em uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria, Dr. José Carlos Imparato.