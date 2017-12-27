Os riscos de queimaduras por águas-vivas

Você já deve ter ouvido falar dos riscos que se corre quando nos aproximamos das águas-vivas. E, em época de verão, a preocupação com relação ao tema aumenta. No último fim de semana, por exemplo, o número de banhistas reclamando de queimaduras por águas-vivas em Vitória, Fundão, Linhares e em Aracruz tem aumentado nas redes sociais. Nesta edição do CBN Cotidiano, o coordenador do Centro de Atendimento Toxicológico (Toxcen), Nixon Sesse, explica os riscos de águas-vivas e como proceder em caso de queimaduras. Confira!