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Os riscos de queimaduras por águas-vivas

Publicado em 27 de Dezembro de 2017 às 19:07

Publicado em 

27 dez 2017 às 19:07
Você já deve ter ouvido falar dos riscos que se corre quando nos aproximamos das águas-vivas. E, em época de verão, a preocupação com relação ao tema aumenta. No último fim de semana, por exemplo, o número de banhistas reclamando de queimaduras por águas-vivas em Vitória, Fundão, Linhares e em Aracruz tem aumentado nas redes sociais. Nesta edição do CBN Cotidiano, o coordenador do Centro de Atendimento Toxicológico (Toxcen), Nixon Sesse, explica os riscos de águas-vivas e como proceder em caso de queimaduras. Confira!
 
Entrevista - John Gomes - Nixon Sessi - 27-12-17.mp3

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