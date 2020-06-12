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como eliminar o perigo

Os riscos de acidentes com idosos em casa na quarentena; saiba evitar

Tapetes, falta de apoio, até mesmo a ausência de consultas médicas podem se tornar um perigo para esse grupo

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 13:02

Publicado em 

12 jun 2020 às 13:02
Idosos Crédito: Pixabay
Em tempos de isolamento social, é importante reforçar alguns cuidados para garantir que acidentes domésticos não ocorram - em especial na rotina de idosos. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o fisioterapeuta Fernando Marcarini. Em destaque na conversa você vai acompanhar como pequenas mudanças no dia a dia do idoso, bem como da estrutura da casa, podem fazer a diferença na sua qualidade de vida, preservando a vitalidade desse idoso, como retirar tapetes do ambiente, tornar os objetos mais necessários acessíveis, colocar suportes para o equilíbrio deles no banheiro, entre outros. 
Segundo Marcarini, com os idosos ficando mais tempo em casa, naturalmente, o risco da ocorrência de acidentes aumenta para essa faixa etária. Entre os pontos que o especialista chama a atenção é com relação a quedas. Mas ele orienta: mudanças mínimas na rotina do idoso (o permitindo fazer uma atividade física mais leve dentro de casa) ou no próprio ambiente ajudam a prevenir acidentes. Exemplos práticos? "Que tal eliminar tapetes dos cômodos e melhorar a iluminação do quarto do idoso, por exemplo, colocando uma lâmpada mais potente? Podem parecer medidas simples e são mesmo, e que fazem a diferença como prevenção", explica.
Ele orienta que prevenir um acidente na vida do idoso é trazer uma manutenção da sua qualidade de vida. "Quando você tem um idoso acidentado, e que sofre um traumatismo, por exemplo, ele passa a ter uma vitalidade mais reduzida e torna-se menos funcional, porque fica dependente de outra pessoa e menos independente", orienta. Confira detalhes dessa conversa:
Entrevista - Fabio Botacin - Fernando Marcarini - 12-06-20

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