Os riscos à saúde com o tempo mais seco e a baixa umidade do ar

Nos últimos dias tem aumentado a sensação de boa parte das pessoas com relação ao cenário do ar mais seco e de baixa umidade em diversas cidades brasileiras. Esse ar mais seco, além de acarretar consequências ambientais, como riscos de incêndios florestais observados em todo o mundo, também pode trazer prejuízos à nossa saúde, tornando as pessoas mais vulneráveis a crises de doenças respiratórias. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (18), o médico alergista José Carlos Perini, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional no Espírito Santo (ASBAI-ES), explica como o nosso organismo reage à baixa umidade e como podemos evitar danos maiores à saúde.