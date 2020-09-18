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MUDANÇA DE TEMPO

Os riscos à saúde com o tempo mais seco e a baixa umidade do ar

Ouça entrevista com o médico alergista José Carlos Perini, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional no Espírito Santo (ASBAI-ES)

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 set 2020 às 10:58
Nos últimos dias tem aumentado a sensação de boa parte das pessoas com relação ao cenário do ar mais seco e de baixa umidade em diversas cidades brasileiras. Esse ar mais seco, além de acarretar consequências ambientais, como riscos de incêndios florestais observados em todo o mundo, também pode trazer prejuízos à nossa saúde, tornando as pessoas mais vulneráveis a crises de doenças respiratórias. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (18), o médico alergista José Carlos Perini, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional no Espírito Santo (ASBAI-ES), explica como o nosso organismo reage à baixa umidade e como podemos evitar danos maiores à saúde.
Entrevista - Fernanda Queiros - José Carlos Perini- 18-09-20
Com o fim do inverno e chegada da primavera, há também mudanças no clima. Para os próximos dias, no Espírito Santo, há expectativa de chuva chegando ao fim do dia de domingo (20), mas o mês de setembro deve ser de períodos de estiagem, conforme explica o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos. 
Entrevista - Fernanda Queiros - Hugo Ramos - 18-09-20

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