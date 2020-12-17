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SEMANA DE DIPLOMAÇÃO

Os requisitos para os candidatos eleitos serem diplomados

As explicações são do o juiz eleitoral da 1ª Zona Eleitoral - Vitória, José Luiz da Costa Altafim, à CBN Vitória

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 13:19

Publicado em 

17 dez 2020 às 13:19
Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos neste ano vão receber, até a sexta-feira (18), a liberação para tomar posse nos cargos, em 1º de janeiro, para os quais foram eleitos nas eleições de novembro. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Neste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus, as cerimônias de diplomações que reconhecem os candidatos eleitos na Grande Vitória têm acontecido em formato virtual. Em Vitória, por exemplo, a diplomação aconteceu nesta última quarta-feira (16). Nas outras cidades, seguem até o final da semana. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (17), o juiz eleitoral da 1ª Zona Eleitoral - Vitória, José Luiz da Costa Altafim, traz mais detalhes sobre como funciona esse processo de diplomação e os direitos e deveres dos eleitos, a partir de diplomados. Ouça as explicações!
Entrevista - Patricia Vallim - Jose Luiz Costa Altafim - 17-12-20.mp3

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