Os requisitos para os candidatos eleitos serem diplomados

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos neste ano vão receber, até a sexta-feira (18), a liberação para tomar posse nos cargos, em 1º de janeiro, para os quais foram eleitos nas eleições de novembro. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Neste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus, as cerimônias de diplomações que reconhecem os candidatos eleitos na Grande Vitória têm acontecido em formato virtual. Em Vitória, por exemplo, a diplomação aconteceu nesta última quarta-feira (16). Nas outras cidades, seguem até o final da semana. Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (17), o juiz eleitoral da 1ª Zona Eleitoral - Vitória, José Luiz da Costa Altafim, traz mais detalhes sobre como funciona esse processo de diplomação e os direitos e deveres dos eleitos, a partir de diplomados. Ouça as explicações!