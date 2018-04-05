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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Os próximos passos da defesa de Lula até a prisão do ex-presidente

Quem explica os "embargos dos embargos" é o Doutor em Direito Civil, Gilberto Fachetti

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2018 às 11:32
O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na madrugada desta quinta-feira (05), por 6 votos a 5, o pedido do ex-presidente Lula para não ser preso até que esgotadas as possibilidades de recurso em todas as instâncias judiciais.  Com a decisão, passa a ser permitido que ele comece a cumprir pena no caso do triplex em Guarujá (SP) após encerrados os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse último recurso da defesa de Lula é chamado de "embargos dos embargos". Em entrevista à CBN Vitória, o Doutor em Direito Civil e professor da Ufes, Gilberto Fachetti, explica o que acontece com estas novas etapas até a prisão. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilberto Fachetti - 05-04-18

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