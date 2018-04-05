Os próximos passos da defesa de Lula até a prisão do ex-presidente

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou na madrugada desta quinta-feira (05), por 6 votos a 5, o pedido do ex-presidente Lula para não ser preso até que esgotadas as possibilidades de recurso em todas as instâncias judiciais. Com a decisão, passa a ser permitido que ele comece a cumprir pena no caso do triplex em Guarujá (SP) após encerrados os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse último recurso da defesa de Lula é chamado de "embargos dos embargos". Em entrevista à CBN Vitória, o Doutor em Direito Civil e professor da Ufes, Gilberto Fachetti, explica o que acontece com estas novas etapas até a prisão.