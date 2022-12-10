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Copa do Mundo 2022

Os principais erros do Brasil que agora volta para casa

Filipe Souza é jornalista enviado pela Rede Gazeta para a cobertura dos jogos no Catar

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 11:00

Publicado em 

10 dez 2022 às 11:00
O jogador Richarlison
O jogador Richarlison Crédito: Vitor Jubini
Não tem jeito, perder dói. Perder da forma como perdeu, doído demais. Após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 em 120 minutos, nesta sexta-feira (09), no Estádio Cidade da Educação, o clima entre os jogadores era de luto. O capixaba Richarlison, um dos mais apaixonados por vestir a camisa da Seleção parou para falar conosco. Os olhos cheios d'água falavam muito mais alto sobre a dor da derrota do que a voz embargada para dezenas de celulares. "É difícil de falar, né? Está difícil, né? Sem palavras. Acho que a gente fez quase tudo certo, só que infelizmente não fomos coroados pelo excelente trabalho que a gente construiu. E agora é sei lá, ir para o quarto chorar porque a gente é ser humano, a gente sofreu uma derrota dolorida. Um jogo que, a meu ver, a gente poderia ter vencido", lamentou. Muito triste pela forma como ocorreu a eliminação do Brasil, Richarlison pediu desculpas ao torcedor brasileiro. "Agora é hora de sofrer um pouco, eu como torcedor, jogador brasileiro, venho aqui pedir desculpas aos nossos familiares, nosso torcedor que acreditou até o final", afirmou.  O jornalista Filipe Souza, conversou conosco na manhã deste sábado (10), direto no Catar e avalia o que faltou para seguirmos no campeonato mundial. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Filipe Souza - 10-12-22

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