Os passos de marketing para uma empresa chegar ao reconhecimento do público

A série de entrevistas do Recall Week continuam na CBN Vitória! O Recall de Marcas da Rede Gazeta evidencia as marcas mais lembradas do Espírito Santo desde 1993. Mas como funciona a gestão e o marketing de uma marca e empresa, principalmente de uma grande companhia, para chegar ao patamar de reconhecimento máximo do público? É sobre isso que vamos conversar com a diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini, posição que ocupa desde o ano passado, sendo a primeira mulher no cargo. Ela aponta quais devem ser as estratégias de marketing de uma grande empresa e traz o que há de mais moderno no mercado. Acompanhe!