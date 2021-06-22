Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Os passos de marketing para uma empresa chegar ao reconhecimento do público
Recall de Marcas

Os passos de marketing para uma empresa chegar ao reconhecimento do público

Ouça entrevista com a diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:42
Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing da TV Globo
Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing da TV Globo Crédito: Sergio Zalis/Globo/Divulgação
A série de entrevistas do Recall Week continuam na CBN Vitória! O Recall de Marcas da Rede Gazeta evidencia as marcas mais lembradas do Espírito Santo desde 1993. Mas como funciona a gestão e o marketing de uma marca e empresa, principalmente de uma grande companhia, para chegar ao patamar de reconhecimento máximo do público? É sobre isso que vamos conversar com a diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini, posição que ocupa desde o ano passado, sendo a primeira mulher no cargo. Ela aponta quais devem ser as estratégias de marketing de uma grande empresa e traz o que há de mais moderno no mercado. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonora Bardini - 22-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados