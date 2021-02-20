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SAÚDE

Os novos medicamentos que prometem dar uma força no emagrecimento

Ouça entrevista com o médico-cirurgião e nutrólogo, Roger Bongestab

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 10:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2021 às 10:24
Você já imaginou perder peso tomando uma injeção por semana? Um estudo internacional mostrou que isso é possível com um inibidor de apetite chamado semaglutida. A droga foi acompanhada de conselhos sobre dieta e a importância de bom preparo físico. O estudo foi conduzido em quase 2.000 pessoas e mostrou uma perda de peso média de 15 quilos durante o tempo de duração do experimento, de 15 meses. Os cientistas disseram que os resultados podem marcar uma "nova era" no tratamento da obesidade com ainda mais terapias no horizonte. Quem fala mais sobre esse assunto é o médico-cirurgião e nutrólogo, Roger Bongestab. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roger Bongestab - 20-02-21.mp3
 

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