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Justiça, Segurança e Cidadania

Os motivos da Justiça do ES que levaram Marujo para um presídio federal

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 11:55

Publicado em 

01 mai 2024 às 11:55
Transferência Marujo
Transferência Marujo Crédito: Sejus
A decisão judicial que autorizou a transferência de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, para presídio federal, elenca 10 situações em que a presença dele no Espírito Santo resultaria em riscos para a população. E destaca que o objetivo principal ao enviá-lo para a unidade de Catanduvas, no Paraná, é minar o fortalecimento, desenvolvimento e o cometimento de novos crimes por parte da organização criminosa por ele comandada. A comentarista Vilmara Fernandes teve acesso à decisão do juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, onde é dito que a medida foi “o único meio eficaz para evitar a proliferação da influência do líder desta organização criminosa e cessar as ordens ilícitas emanadas por ele para seus faccionados de menor hierarquia ainda não custodiados (presos)”. Ouça a participação!
CBN CIDADANIA JUSTIÇA - VILMARA FERNANDES - 1.43s - 01-05-24

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