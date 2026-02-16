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Saúde

Os mitos e verdades sobre a infertilidade; médica esclarece!

Ouça entrevista com a especialista em Reprodução Assistida, Cindy White

Publicado em 16 de Fevereiro de 2026 às 10:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 fev 2026 às 10:11
Fertilização, reprodução assistida
Fertilização, reprodução assistida Crédito: Pexels
Quando o assunto é infertilidade, mitos, tabus e verdades ainda persistem sobre o assunto. Um exemplo: a infertilidade é um problema apenas das mulheres? Isso não é verdade. Especialistas orientam que é essencial que tanto a mulher, quanto o homem, sejam avaliados durante uma investigação de infertilidade junto ao profissional médico. Quem detalha o assunto é médica ginecologista, Cindy White, especialista em Reprodução Assistida pelo Hospital das Clínicas da USP.
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - CINDY WHITE - 16-02-26

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