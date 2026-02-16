Os mitos e verdades sobre a infertilidade; médica esclarece!

Quando o assunto é infertilidade, mitos, tabus e verdades ainda persistem sobre o assunto. Um exemplo: a infertilidade é um problema apenas das mulheres? Isso não é verdade. Especialistas orientam que é essencial que tanto a mulher, quanto o homem, sejam avaliados durante uma investigação de infertilidade junto ao profissional médico. Quem detalha o assunto é médica ginecologista, Cindy White, especialista em Reprodução Assistida pelo Hospital das Clínicas da USP.