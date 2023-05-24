Os mitos e verdades sobre a escolha e o preparo do café!

Dia 24 de maio é comemorado o Dia Nacional do Café! Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o dia é recordado todos os anos e marca o início da colheita nas principais regiões cafeeiras do Brasil. O café é fonte de receita e movimenta a economia de diversos países. Inclusive, o Brasil é o maior exportador de café do mundo. E no Espírito Santo, há especialistas – e estudiosos – da bebida. É o caso do Rafael Marques, de Venda do Imigrante, na Região Serrana do Estado, que tem título internacional de Q-Grader, o profissional que dá selo de qualidade aos cafés especiais. O entendedor circula pelos municípios do Espírito Santo e analisa os cafés capixabas, entrando em contato com compradores no exterior para viabilizar a comercialização dos grãos especiais. Ouça detalhes na entrevista!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rafael Marques - 24-05-23.mp3