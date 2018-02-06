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Os limites éticos do auxílio-moradia

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 17:35

Publicado em 

06 fev 2018 às 17:35
Nestas últimas semanas têm sido divulgado pela imprensa nomes de magistrados que recebem o benefício do auxílio-moradia mesmo possuindo imóveis próprios. Um dos principais foi o juiz Sérgio Moro, reconhecido pela investigação na Operação Lava Jato, símbolo da tentativa do combate a corrupção no País. O assunto tem gerado discussões e debates sobre os limites éticos do profissional. O benefício em questão está previsto na Lei da Magistratura no artigo 65, que desde 1986 prevê concessão para todos os juízes que não tem residência oficial, de propriedade do Estado, à disposição. Confira mais detalhes nesta edição do CBN Cotidiano.
Entrevista com o cientista político Vitor de Angelo:
Entrevista - John Gomes - Vitor de Angelo - 06-02-18.mp3
Entrevista com o presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, Ezequiel Turíbio:
Entrevista - John Gomes - Ezequiel Turip - 06-02-18.mp3

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