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Higiene

Os itens mais "sujos" que temos em casa e merecem a sua atenção!

Em entrevista á CBN Vitória, o biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, fala sobre o assunto

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 12:22

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jan 2023 às 12:22
Esponja
Esponja Crédito: Pixabay
O ranking dos maiores vilões da faxina! Mesmo após a limpeza de casa, embora tudo esteja aparentemente limpinho e sem sujeira à vista, ainda existem alguns itens bem sujos. E não dar a devida atenção para a troca e higienização desses produtos pode até trazer complicações aos moradores, como contaminações. O biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, listou quais são os cinco itens mais sujos da casa. O especialista também explica como limpá-los, a frequência para realizar a higienização e a substituição, bem como os cuidados necessários. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Roberto Martins Figueiredo (Dr. Bactéria) - 16-01-23.mp3

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