Os itens mais "sujos" que temos em casa e merecem a sua atenção!

O ranking dos maiores vilões da faxina! Mesmo após a limpeza de casa, embora tudo esteja aparentemente limpinho e sem sujeira à vista, ainda existem alguns itens bem sujos. E não dar a devida atenção para a troca e higienização desses produtos pode até trazer complicações aos moradores, como contaminações. O biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, listou quais são os cinco itens mais sujos da casa. O especialista também explica como limpá-los, a frequência para realizar a higienização e a substituição, bem como os cuidados necessários. Ouça a conversa completa!